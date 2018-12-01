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В проекте доклада об отношениях с РФ Европарламент требует отменить "Северный поток - 2"

Суббота, 1 декабря 2018, 23:40
В проекте доклада об отношениях с РФ Европарламент требует отменить Северный поток - 2

В проекте доклада об отношениях с РФ Европарламент призывает остановить строительство газопровода "Северный поток-2". 

Проект доклада о состоянии отношений с Россией опубликован на сайте парламента ЕС в субботу, 1 декабря, пишет DW.

Этот проект "усиливает зависимость Евросоюза от поставок российского газа, угрожает внутреннему рынку ЕС, а также идет вразрез с энергетической политикой ЕС и поэтому должен быть остановлен", говорится в документе.

Европарламент также требует прекратить действие соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое было заключено между ЕС и Россией в 1997 году, после чего ежегодно продлевалось.

Необходимо пересмотреть условия, на которых базируются отношения между ЕС и Россией, считают евродепутаты. По их мнению, сотрудничество должно проходить только в тех областях, которые "необходимы и представляют взаимный интерес", при этом должны соблюдаться гарантии безопасности для ЕС и соседствующих с ним стран.

Кроме того, Европарламент высказывается за утверждение на уровне ЕС аналога "акта Магнитского", который был впервые принят в США в 2012 году и предусматривает санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в РФ.

Вместе с тем в документе, который ляжет в основу новой резолюции Европарламента, отмечается, что Россия "в обозримом будущем остается ключевым экономическим партнером Евросоюза".

Брюссель открыт для усиления партнерства и диалога с Москвой, стремится к возврату к конструктивным отношениям с ней, которые, однако, возможны при условии, что российские власти "будут соблюдать свои обязательства, взятые в рамках международного права".

Темы: ЕвропарламентРосcиягаз
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