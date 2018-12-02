МиВОТ: госпомощь получили 17 семей политзаключенных, которых удерживает РФ

По состоянию на 1 декабря госпомощь в размере 100 тыс. гривен получили 17 семей лиц, незаконно лишенных свободы РФ в связи с политической или общественной деятельностью.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"Ранее МВОТ начала выплаты госпомощи лицам, незаконно лишенным свободы в РФ в связи с политической или общественной деятельностью. По результатам работы комиссии при МТОТ, осуществлены выплаты семьям еще 13 человек, незаконно лишенных свободы в РФ", - сообщили в ведомстве .

В МинВОТ отметили, что до конца 2018 г. комиссия намерена рассмотреть "как можно больше сформированных кейсов для распределения целевых государственных средств в помощь лицам, лишенным личной свободы".

Консультации о подаче документов для их дальнейшего рассмотрения предоставляют по телефону (044) 536 92 47 или электронной почте: vpos@mtot.gov.ua.

Отметим, согласно постановлению КМУ от 18 апреля 2018 №328, лицам, лишенным личной свободы незаконными вооруженными формированиями, оккупационной администрацией и/или органами власти РФ на временно оккупированных территориях Украины или территории РФ, предусмотрены выплаты в размере 100 тыс. грн.

"Предусмотрено ... : одноразовая денежная помощь в размере 100 тыс. гривен лицам, лишенным личной свободы, освобожденных в декабре 2017 - январе 2018 г.; обеспечение возмещения правовой помощи и поддержки членов семей политических заключенных путем единоразовой выплаты в размере 100 тыс. гривен, осуществление выплат госстипендий им.Левка Лукьяненко, обеспечение осуществления мероприятий по социальной реабилитации лиц, лишенных личной свободы", - сообщили в МВОТ.