Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

МиВОТ: госпомощь получили 17 семей политзаключенных, которых удерживает РФ

Воскресенье, 2 декабря 2018, 08:52

По состоянию на 1 декабря госпомощь в размере 100 тыс. гривен получили 17 семей лиц, незаконно лишенных свободы РФ в связи с политической или общественной деятельностью.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"Ранее МВОТ начала выплаты госпомощи лицам, незаконно лишенным свободы в РФ в связи с политической или общественной деятельностью. По результатам работы комиссии при МТОТ, осуществлены выплаты семьям еще 13 человек, незаконно лишенных свободы в РФ", - сообщили в ведомстве .

В МинВОТ отметили, что до конца 2018 г. комиссия намерена рассмотреть "как можно больше сформированных кейсов для распределения целевых государственных средств в помощь лицам, лишенным личной свободы".

Консультации о подаче документов для их дальнейшего рассмотрения предоставляют по телефону (044) 536 92 47 или электронной почте: vpos@mtot.gov.ua.

Отметим, согласно постановлению КМУ от 18 апреля 2018 №328, лицам, лишенным личной свободы незаконными вооруженными формированиями, оккупационной администрацией и/или органами власти РФ на временно оккупированных территориях Украины или территории РФ, предусмотрены выплаты в размере 100 тыс. грн.

"Предусмотрено ... : одноразовая денежная помощь в размере 100 тыс. гривен лицам, лишенным личной свободы, освобожденных в декабре 2017 - январе 2018 г.; обеспечение возмещения правовой помощи и поддержки членов семей политических заключенных путем единоразовой выплаты в размере 100 тыс. гривен, осуществление выплат госстипендий им.Левка Лукьяненко, обеспечение осуществления мероприятий по социальной реабилитации лиц, лишенных личной свободы", - сообщили в МВОТ. 

Украинская правда
Темы: политзаключенныеРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

Все новости...
политзаключенные
Освобожденный политзаключенный Захтей пожаловался на отсутствие помощи от власти
Политзаключенный Захтей выехал из России: был в неволе более 6 лет
Политзаключенных из Симферополя переводят в секретное СИЗО в Чонгаре на границе с Крымом
Последние новости
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
15:07
Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
14:41
"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса
14:40
Dragon Capital опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму
14:40
Большинство пациентов – мертвые. История о мошенничестве врача Паоло Маккиарини и его опасных операциях
14:35
ЕС отправляет Украине еще 500 электрогенераторов
Все новости...
Реклама: