В Финляндии добились запрета строительства дома соратника Путина – СМИ

Оборонительные силы Финляндии через суд добились запрета на строительство гостевого дома на земельном участке, принадлежащем российскому бизнесмену Борису Ротенбергу и находящемуся у военного полигона.

Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

Ротенберг планировал возвести гостевой дом площадью 350 квадратных метров. Комиссия по окружающей среды города Ханко в 2016 году одобрила проект, после чего Оборонительные силы обратились в суд с требованием отменить разрешение. Военные ссылались на то, что шум, доносящийся с полигона, может помешать людям, находящимся поблизости.

Административный суд Хельсинки осенью 2017 года отклонил первую жалобу Оборонительных сил. В октябре 2017 года комиссия по окружающей среде Ханко повторно рассмотрела вопрос о строительстве дома и снова одобрила план постройки.

Оборонительные силы подали в Административный суд Хельсинки новую жалобу. В начале ноября он вынес новое решение, которое предписывает отменить разрешение на строительство здания. Оборонительные силы вновь обосновывали свое требование отчетом Комиссии по окружающей среде от 2004 года о том, что окрестные жители испытывают заметного влияния шума от полигона.

Финские СМИ опросили двух ближайших соседей Ротенберга, которые сказали, что уже привыкли к шуму с полигона и что он им не мешает.

Борис Ротенберг является гражданином России и Финляндии. Он входит в ближайшее окружение Владимира Путина бизнесмен и включен в санкционный список США.

Европейская правда