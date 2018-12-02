Сборная Украины узнала соперников в отборе к Евро-2020

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Воскресенье, 2 декабря 2018, 14:03

Сборная Украины узнала соперников в отборе к чемпионату Европы по футболу, который пройдет в 13 странах в 2020 году.

Жеребьевка состоялась в воскресенье, 2 декабря, в Дублине.

Подопечные Андрея Шевченко попали в группу "В" вместе с командами Англии, Сербии, Литвы и Люксембурга.

Отбор начнется весной 2019 года и продлится до ноября.

В финальную часть Евро-2020 выйдут по две первые команды из каждой группы.

В случае неудачи в квалификации сборная Украины сможет побороться за путевку Евро-2020 через плей-офф, как победитель в своей группе Лиги Наций.

В плей-офф Лиги Наций будут разыгрываться еще четыре путевки на Евро-2020.

Николай Аврамчук, для УП

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Темы: спорт футбол
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