Сборная Украины узнала соперников в отборе к Евро-2020

Сборная Украины узнала соперников в отборе к чемпионату Европы по футболу, который пройдет в 13 странах в 2020 году.

Жеребьевка состоялась в воскресенье, 2 декабря, в Дублине.

Подопечные Андрея Шевченко попали в группу "В" вместе с командами Португалии, Сербии, Литвы и Люксембурга.

Отбор начнется весной 2019 года и продлится до ноября.

В финальную часть Евро-2020 выйдут по две первые команды из каждой группы.

В случае неудачи в квалификации сборная Украины сможет побороться за путевку Евро-2020 через плей-офф, как победитель в своей группе Лиги Наций.

В плей-офф Лиги Наций будут разыгрываться еще четыре путевки на Евро-2020.