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Беспилотник ОБСЕ зафиксировал более 100 единиц тяжелой техники оккупантов

Воскресенье, 2 декабря 2018, 15:56

29 ноября беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал на территории ОРЛО более ста единиц тяжелой техники оккупантов.

Об этом сообщает в воскресенье Украинская сторона СЦКК.

"По данным отчета СММ ОБСЕ, опубликованного 30 ноября, 29 ноября беспилотник СММ ОБСЕ дальнего радиуса действия в неподконтрольных правительству Украины юго-западных районах Луганской области зафиксировал размещение реактивных систем залпового огня оккупантов БМ-21 "Град": в районе Боково-Платово обнаружено двадцать две единицы, возле Миусинска - шесть, а вблизи Садового - восемь единиц", - отметили в СЦКК.

Вблизи Миусинска оккупанты также сосредоточили 12 буксируемых гаубиц Д-30 "Жаба", 10 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", семь танков Т-72 и четыре зенитных ракетных комплексов 9К35 "Стрела-10".

Кроме того, два танка Т-72, ​​17 буксируемых гаубиц (восемь 2A36 "Гиацинт-Б" и девять 2А65) командования вооруженных формирований РФ расположило на юго-западе от Луганска в районе Хрустального (бывший Красный Луч). А 6 самоходных гаубиц 2С1, 11 прицепных гаубиц (пять 2А65 и шесть Д-30) и 4 противотанковые пушки МТ-12 "Рапира" зафиксировано рядом с Боково-Платовым.

"Украинская сторона СЦКК отмечает, что такие действия оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации в очередной раз демонстрируют стойкое нежелание соблюдать Минские договоренности и откровенное нарушение взятых на себя обязательств в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы по отводу вооружение по всей линии разграничения сторон, а также заинтересованность в дальнейшем обострении конфликта", - говорится в сообщении.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на ДонбассеОБСЕ
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