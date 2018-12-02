Во Франции число жертв топливных протестов возросло до трех
В ночь с субботы на воскресенье во французском округе Арле в департаменте Бош-дю-Рон в ДТП погиб водитель фургона, который врезался в грузовик, остановилась через баррикады протестующих.
Об этом сообщает BFMTV.
"Этот несчастный случай напрямую связан с баррикадами "желтых жилетов", которые привели к пробке длиной в 10 километров. Фургон на скорости врезался в грузовик, а затем был протаранен другим транспортным средством" пояснил Патрик Десаржен из прокуратуры города Тараскон.
Сообщается, что водитель фургона погиб на месте, а водителя грузовика доставили в больницу с незначительными травмами.
Таким образом, число жертв топливных протестов во Франции возросло до трех человек.
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