В Новосибирске город потратил 5 миллионов на портреты Путина и фильм о Крыме

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Воскресенье, 2 декабря 2018, 17:04

Мэрия Новосибирска без торгов осуществила закупки на почти 5 миллионов рублей, которые потратила на портреты президента РФ Владимира Путина и пропагандистские фильмы, "чтобы воспитать патриотизм у детей". 

Как сообщает "Сибирь. Реалии", сотрудники городской администрации закупили книги и DVD-диски с фильмами "Крым и Россия – одна судьба", "Освоение Арктики" и "Войны и Победы", а также герб, флаг и портрет Путина. 

На сайте госзакупок сообщается, что дворец детского творчества "Юниор" заказал 241 учебный комплект "для воспитания патриотизма у детей".

При этом поставщик продукции не указан, однако известно, что закупку проводят у единственного поставщика, без торгов.

Предполагается, что сувенирную продукцию и книги для "патриотизма" распределят между школами – по два комплекта на одно учебное заведение.

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Темы: Росcия Крым пропаганда аннексия
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