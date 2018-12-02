В Новосибирске город потратил 5 миллионов на портреты Путина и фильм о Крыме

Мэрия Новосибирска без торгов осуществила закупки на почти 5 миллионов рублей, которые потратила на портреты президента РФ Владимира Путина и пропагандистские фильмы, "чтобы воспитать патриотизм у детей".

Как сообщает "Сибирь. Реалии", сотрудники городской администрации закупили книги и DVD-диски с фильмами "Крым и Россия – одна судьба", "Освоение Арктики" и "Войны и Победы", а также герб, флаг и портрет Путина.

На сайте госзакупок сообщается, что дворец детского творчества "Юниор" заказал 241 учебный комплект "для воспитания патриотизма у детей".

При этом поставщик продукции не указан, однако известно, что закупку проводят у единственного поставщика, без торгов.

Предполагается, что сувенирную продукцию и книги для "патриотизма" распределят между школами – по два комплекта на одно учебное заведение.