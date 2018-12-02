Боевики на Донбассе ведут себя непривычно тихо
Воскресенье, 2 декабря 2018, 17:50
В воскресенье по состоянию на 18:00 не зафиксировано ни одного обстрела на Донбассе.
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.
"В течение текущих суток, по состоянию на 18.00, противник огня в направлении оборонительных укреплений Объединенных сил не открывал", - говорится в сообщении.
В пресс-центре ООС добавили, что украинские подразделения надежно удерживают занимаемые рубежи, находятся в готовности к любым изменениям и совершенствуют оборонительные позиции.
Украинская правда