Боевики на Донбассе ведут себя непривычно тихо

В воскресенье по состоянию на 18:00 не зафиксировано ни одного обстрела на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

"В течение текущих суток, по состоянию на 18.00, противник огня в направлении оборонительных укреплений Объединенных сил не открывал", - говорится в сообщении.

В пресс-центре ООС добавили, что украинские подразделения надежно удерживают занимаемые рубежи, находятся в готовности к любым изменениям и совершенствуют оборонительные позиции.