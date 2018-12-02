"Шахтер" спасся от поражения, забив гол из офсайда

Донецкий "Шахтер" потерял очки в матче 17 тура с "Олимипком".

Матч, прошедший в воскресенье, 2 декабря, завершился с ничейным счетом 2:2. Причем, "горняки" ушли от поражения лишь в дополнительное время.

Счет в этой игре был открыт уже на седьмой минуте. После паса от Тайсона Жуниор Мораес без проблем переиграл вратаря "Олимпика" Константина Махновского - 1:0. До завершения первого тайма "Шахтер" имел еще несколько моментов, чтобы увеличить преимущество, но "Олимпик" спасал Махновский.

В начале второго тайма "Олимпик" сравнивает счет. После удара Евгения Пасича мяч срикошетил от Тараса Степаненко и залетел в ворота "Шахтера" - 1:1.

Через 15 минут "Олимпик" забил второй гол в ворота Андрея Пятова. Виталий Балашов со штрафного пробил классно и Пятов "горняков" не спас - 1:2. Еще через десять минут "Олимпик" мог увеличить преимущество. После удара Виталия Кольцова мяч пролетел рядом со штангой. На 89-й минуте после удара Алана Патрика еще один сейв в свой актив занес Махновский.

Уже в добавленное арбитром время "Шахтер" таки сравнял счет, но похоже, что сделал это из положения вне игры. Мораес, который замыкал прострел на штанге, кажется, находился в офсайде, но главный арбитр этот гол засчитал. Через минуту "Шахтер" мог остаться в меньшинстве, но опять-таки рефери не удалил Тайсона за грубый фол против Алексея Гая.