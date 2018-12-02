В Волгограде устроили пикет: "Путин, оставь в покое Украину!"

1458 просмотров
Воскресенье, 2 декабря 2018, 20:07

В Волгограде (РФ) в воскресенье шесть активистов провели одиночные пикеты в поддержку Украины.

Как пишет "Кавказский узел", пикеты проходили в районе Центрального рынка с 14 до 16 часов.

Активисты стояли с плакатами "Путин, оставь в покое Украину!", "А на войну деньги есть?", "Война с Украиной – безумие нашей власти", "Доктора в Кремль!" и другими.

 
"Кавказский узел"

"Одна из участниц после конфликта с прохожей решила написать заявление в полицию и была доставлена в отделение вместе с двумя активистами", - сообщает издание.

Галина Тихенко стояла с плакатом "Пираты Азовского моря! Освободите украинских моряков!".

По словам Тихенко, на нее напала прохожая и порвала плакат. При этом, как утверждает активистка, напавшая повредила ее слуховой аппарат. Пока Тихенко удерживала женщину, активисты вызвали полицию, передает корреспондент "Кавказского узла".

Вступившая в конфликт с Тихенко заявила корреспонденту "Кавказского узла", что ее возмутил плакат активистки. Она утверждает, что активисты напали на нее сами.

Сотрудники полиции опросили участниц конфликта. Тихенко еще двое активистов были доставлены в отдел полиции Центрального района.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Росcия акции
powered by lun.ua
По теме
У Лаврова договорились до того, что Россия защищает Европу от агрессии Украины 2 декабря 2018, 18:33
Порошенко: Россия может попытаться захватить Мариуполь и Бердянск 2 декабря 2018, 18:16
В Новосибирске город потратил 5 миллионов на портреты Путина и фильм о Крыме 2 декабря 2018, 17:04
Все новости
Главные новости
МВД Грузии: задержаны 6 украинцев, при обысках найдено оружие
Главные экономические новости выходных
Агрессия РФ: Порошенко рассказал про "игнор" от Путина
Военное положение: Иностранным журналистам пояснили, как попасть в аннексированный Крым
Все новости
здоровье

Почему возникают болезни сердца и как минимизировать риски

психология

Многозадачность разрушает наш мозг

Поиск по сайту
Архив
Весь архів