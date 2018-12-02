В Волгограде устроили пикет: "Путин, оставь в покое Украину!"

В Волгограде (РФ) в воскресенье шесть активистов провели одиночные пикеты в поддержку Украины.

Как пишет "Кавказский узел", пикеты проходили в районе Центрального рынка с 14 до 16 часов.

Активисты стояли с плакатами "Путин, оставь в покое Украину!", "А на войну деньги есть?", "Война с Украиной – безумие нашей власти", "Доктора в Кремль!" и другими.

"Кавказский узел"

"Одна из участниц после конфликта с прохожей решила написать заявление в полицию и была доставлена в отделение вместе с двумя активистами", - сообщает издание.

Галина Тихенко стояла с плакатом "Пираты Азовского моря! Освободите украинских моряков!".

По словам Тихенко, на нее напала прохожая и порвала плакат. При этом, как утверждает активистка, напавшая повредила ее слуховой аппарат. Пока Тихенко удерживала женщину, активисты вызвали полицию, передает корреспондент "Кавказского узла".

Вступившая в конфликт с Тихенко заявила корреспонденту "Кавказского узла", что ее возмутил плакат активистки. Она утверждает, что активисты напали на нее сами.

Сотрудники полиции опросили участниц конфликта. Тихенко еще двое активистов были доставлены в отдел полиции Центрального района.