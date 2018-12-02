Неделя в Украине начнется с потепления

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Воскресенье, 2 декабря 2018, 20:31

В понедельник на территорию Украины начнет поступать теплый воздух с запада.

Об этом сообщает в воскресенье "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.

3 декабря в Украине без осадков, лишь в западных областях днем ​​небольшой мокрый снег и дождь. Ночью и утром в западной части местами туман. На дорогах страны гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, в Карпатах отдельные порывы 15-20 м/с.

 

Температура ночью 7-12°, местами в центральных и восточных областях 13-15° мороза, днем ​​0-5° мороза; в западных и южных областях ночью 1-6° мороза, днем ​​0-5° тепла.

В Киеве - без осадков, на дорогах гололедица, температура ночью 7-9° мороза, днем ​​0-2° мороза.

На 4 декабря синоптики прогнозируют в западных областях мокрый снег и дождь, местами гололед, на остальной территории без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с.

 

Температура в восточной части ночью 6-11° мороза, днем ​​0-5° мороза, на остальной территории ночью и днем ​​от 2° мороза до 3° тепла, днем ​​в южных и западных областях до 6 тепла.

В Киеве 4 декабря без осадков. На дорогах гололедица. Ночью, утром местами туман. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем ​​около 0°.

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Темы: погода
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