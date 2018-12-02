Неделя в Украине начнется с потепления
В понедельник на территорию Украины начнет поступать теплый воздух с запада.
Об этом сообщает в воскресенье "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр.
3 декабря в Украине без осадков, лишь в западных областях днем небольшой мокрый снег и дождь. Ночью и утром в западной части местами туман. На дорогах страны гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, в Карпатах отдельные порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 7-12°, местами в центральных и восточных областях 13-15° мороза, днем 0-5° мороза; в западных и южных областях ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.
В Киеве - без осадков, на дорогах гололедица, температура ночью 7-9° мороза, днем 0-2° мороза.
На 4 декабря синоптики прогнозируют в западных областях мокрый снег и дождь, местами гололед, на остальной территории без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с.
Температура в восточной части ночью 6-11° мороза, днем 0-5° мороза, на остальной территории ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла, днем в южных и западных областях до 6 тепла.
В Киеве 4 декабря без осадков. На дорогах гололедица. Ночью, утром местами туман. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем около 0°.