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Петербург: 50 человек вышли на пикеты против агрессии РФ в Черном море

Воскресенье, 2 декабря 2018, 19:51
Петербург: 50 человек вышли на пикеты против агрессии РФ в Черном море

В Санкт-Петербурге (РФ) в воскресенье прошли пикеты против российской военной агрессии в Черном море.

Как сообщает российская служба Радио Свобода, около 50 человек стояло на Невском проспекте с плакатами.

"По соображениям безопасности активисты не растягивались по Невскому проспекту, а сменяли друг друга с разными плакатами", - пишет Радио Свобода.

В пикетах участвовали активисты "Солидарности", "Яблока", "Бессрочного протеста" и других партий и движений.

Отмечается, что вместо одного часа пикеты продлились около 3 часов.

Участники пикетов потребовали освободить и вернуть на родину украинских моряков, вернуть Украине её захваченное имущество, прекратить морскую блокаду портов Украины в Азовском море и наказать виновных в захвате украинских кораблей.

Участники протестной акции считают, что украинским морякам должен быть присвоен статус военнопленных, но их судят как гражданских лиц, совершивших уголовное преступление.

Активисты выражали возмущение и действиями российских военных, открывших огонь по иностранным судам, не представлявшим угрозу России.

Сообщается, что во время пикетирования одна агрессивная женщина напала на активиста и порвала плакат.

25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

С 26 ноября до 26 декабря в 10 областях Украины введено военное положение

Украинская правда

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Темы: Росcияакциипленные
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