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В разных городах Испании прошли акции в поддержку украинских моряков

Воскресенье, 2 декабря 2018, 21:02

Украинская община в Испании в воскресенье провела пикеты в поддержку украинских моряков, захваченных Россией.

Акция в Барселоне
Акция в Барселоне
Укринформ

Акции состоялись в основных городах проживания украинцев - Мадриде, Барселоне, Валенсии и других, сообщает Укринформ.

Акция в Валенсии
Акция в Валенсии
Укринформ

В испанской столице группа активистов провела акцию под уже установленной новогодней елкой и прошлась по центральным улицам.

Акция в Мадриде
Акция в Мадриде
Укринформ

"Не без провокаций пикет состоялся на главной туристической улице столицы Каталонии, где присутствовали сотрудники Генерального консульства Украины. Воспользовавшись доступом к микрофону, один человек выступил с провокационными заявлениями, но был освистан общиной, которая держала плакаты на испанском языке с требованием "свободы украинским пленным морякам" и "уважения к Международному праву"", - пишет издание.

Отмечается, что самое массовое собрание провели прихожане Украинской католической общины в Валенсии.

25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

С 26 ноября до 26 декабря в 10 областях Украины введено военное положение

Темы: Испанияакции
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