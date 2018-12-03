Израиль: Полиция в третий раз рекомендовала обвинить Нетаньяху в коррупции

494 просмотра
Понедельник, 3 декабря 2018, 05:51

Израильская полиция снова подала рекомендацию видвинуть обвинения в коррупции премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху и его жене Саре.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Это уже третья такая рекомендация за последние месяцы. Две предыдущие касались других обвинений против Нетаньяху и его жены.

В частности, речь шла о получении роскошных подарков стоимостью в десятки тысяч долларов и попытку договориться о совместных действиях с владельцем одного из влиятельных израильских изданий Yedioth Ahronoth.

Нетаньяху, как и раньше, отвергает обвинения.

Он заявил, что обвинения против него являются заговором его политических противников. "Рекомендации полиции в отношении меня и моей жены никого не удивляют", - сказал премьер.

По словам политика, эти рекомендации приняли, а затем "слили" в прессу "еще до того, как началось следствие".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Израиль коррупция
powered by lun.ua
По теме
Премьер Израиля Нетаньяху возглавил министерство обороны страны 19 ноября 2018, 03:52
Украина поддержала Израиль на фоне эскалации вокруг сектора Газа 13 ноября 2018, 19:50
Израиль нанес ответный удар по сектору Газа 13 ноября 2018, 05:11
Все новости
Главные новости
Семенченко опровергает, что его задерживали в Грузии
Среди задержанных в Грузии украинцев был нардеп Семенченко - советник Порошенко
МВД Грузии: задержаны 6 украинцев, при обысках найдено оружие
Главные экономические новости выходных
Все новости
семья

5 способов получить максимум от семейного обеда или ужина

Опыт

Безлюдный остров глазами украинца

Поиск по сайту
Архив
Весь архів