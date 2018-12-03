Израиль: Полиция в третий раз рекомендовала обвинить Нетаньяху в коррупции

Израильская полиция снова подала рекомендацию видвинуть обвинения в коррупции премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху и его жене Саре.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Это уже третья такая рекомендация за последние месяцы. Две предыдущие касались других обвинений против Нетаньяху и его жены.

В частности, речь шла о получении роскошных подарков стоимостью в десятки тысяч долларов и попытку договориться о совместных действиях с владельцем одного из влиятельных израильских изданий Yedioth Ahronoth.

Нетаньяху, как и раньше, отвергает обвинения.

Он заявил, что обвинения против него являются заговором его политических противников. "Рекомендации полиции в отношении меня и моей жены никого не удивляют", - сказал премьер.

По словам политика, эти рекомендации приняли, а затем "слили" в прессу "еще до того, как началось следствие".