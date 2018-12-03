ООС: Боевики били из минометов и пулеметов, без потерь

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Понедельник, 3 декабря 2018, 07:46

За прошедшие сутки боевики 7 раз открывали огонь по позициям ОС, тяжелое вооружение не применялось. С начала текущих суток оккупанты обстреляли позиции ВСУ в районе Крымского из минометов калибра 82 мм. Пострадавших нет.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 3 декабря.

"Все нарушения режима тишины противник совершил с наступлением темноты", - заявили в штабе.

За прошедшие сутки боевики обстреливали укрепления ОС возле населенных пунктов Станица Луганская, Красногоровка, Новомихайловка, Славное, Тарамчук и Лебединское.

"Дважды захватчики вели прицельный огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов неподалеку Тарамчука.

Кроме того, вблизи Станицы Луганской, вооруженные формирования РФ осуществили очередную провокацию с целью недопущения разведения сил и средств в этом районе - зафиксировано вражеский обстрел из крупнокалиберных пулеметов", - подчеркнули в пресс-центре.

"С начала этих суток противник совершил обстрел наших оборонительных укреплений в районе Крымского из минометов калибра 82 мм. Потерь среди украинских военных не допущено", - говорится в отчете.

По данным разведки, 2 декабря 3 боевиков уничтожены и еще 5 - ранены.

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Темы: ООС боевые действия
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