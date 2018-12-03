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Семенченко опровергает, что задержанные в Тбилиси ходили на акции и покупали оружие

Понедельник, 3 декабря 2018, 07:50

Задержанные в Тбилиси украинцы не причастны к акциям протеста грузинской оппозиции, подозрение им еще не объявлено.

Об этом написал в Facebook народный депутат Семен Семенченко, который ранее опроверг, что он сам был задержан.

По его словам, накануне появилось немало "фейков", в частности о том, что украинцев якобы задержали на "местном Михомайдане" или они "собирались его посетить".

"Обычно здесь ссылаются на "Рустави-2". Информация является фейком. "Рустави-2" приводит слова родителей гражданина Грузии Лука Чхетия о том, что он "собирался посетить акцию оппозиции". Никакого "Михомайдана" в Грузии сейчас нет – прошла одна акция протеста, на которой местная оппозиция решила обратиться в суд и обжаловать результат выборов", – написал нардеп.

"Никакого отношения к акциям местной оппозиции украинцы не имеют и их ни разу не посещали", – заявил Семенченко.

Другая неправда, по его словам, – что украинцев "задержали при закупке оружия":

"Фейк: их задержали в гостинице и дальше (со слов адвокатов) у одного якобы нашли патроны, у другого пистолет, у третьего снова патроны и так далее. Уверен, что нужно заслушать позицию самих украинцев и их адвокатов. Слушать вой информационных лакеев коррумпированного режима (сидящие за тысячу километров в Киеве) – бессмысленно".

Семенченко сообщил, что утром адвокаты ждут решения следователя, а "подозрение пока еще никому не объявлено".

"Я вместе со своей женой Натальей (она отвечает за связь с родственниками задержанных украинцев) сейчас постоянно находимся возле управления полиции Тбилиси и ждем консула. После начала процессуальных действий прокуратуры можно будет понять, как будут развиваться события", – заявил он.

"Адвокаты у них есть, передачи организованы. Самое главное сейчас – помощь честных украинских средств массовой информации в журналистском расследовании данной провокации", – добавил Семенченко.

"Мы с адвокатами подробно восстановили весь распорядок дня ребят в Грузии, всех людей, с кем они встречались (родственники грузинских добровольцев, воевавших в Украине и их боевые товарищи). Будем приглашать всех в суд для того, чтобы их невиновность была четко доказана", – отметил он.

2 декабря Министерство внутренних дел Грузии заявило, что в Тбилиси задержали 6 граждан Украины и одного гражданина Грузии, которых подозревают в незаконной покупке и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

Темы: ГрузияСеменченко
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