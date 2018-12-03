Россия много тратит, чтобы сделать Украину "легкой добычей" – Черныш

Россия тратит большие ресурсы, для дестабилизации ситуации в Украине, утверждает министр временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.

Об этом он заявил в эфире "5 канала", сообщает Лига.net

"Россия тратит серьезные средства на военный компонент, однако еще большие средства идут поддержку невоенных методов ведения войны", – сказал Черныш.

"Например, в РФ создано Федеральное агентство Россотрудничество, которое имеет свою сеть во всем мире, и при этом серьезно финансируется – и зачастую не из государственного бюджета России", – добавил глава МинТОТ.

По его словам, есть целый ряд приближенных к власти РФ олигархических структур, которые получают соответствующие "задачи", направленные на дестабилизацию и раскол общества.

"Такие олигархи – "сателлиты" государства – по сути, выполняют задачи, поставленные властями РФ: они создают частные военные компании, фабрики троллей и все остальное, что можно использовать для достижения определенных интересов", – уточнил Черныш.

Он уверен, что все действия Российской Федерации спланированы, прогнозируемы и реализуются для того, чтобы ослабить Украину.

"Когда страна ослаблена из-за влияния различных факторов, можно небольшим количеством военной силы ее захватить. В теории это называется "ситуация хрупкости", и если ее создать – любое государство становится легкой добычей", – заявил Черныш.

"Это такая тонкая игра, где РФ объединяет военную и невоенную силу для того, чтобы повлиять на наше государство и заставить отказаться от цивилизационного выбора", – добавил он.

Черныш убежден, что для России НАТО – большая угроза, и РФ стремится разрушить действующие политические союзы.

26 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что конфронтация в отношениях России и Запада не носит фатального характера, однако из-за нагнетания напряженности у границ РФ "точка невозврата" может быть пройдена.