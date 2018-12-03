Россия много тратит, чтобы сделать Украину "легкой добычей" – Черныш
Россия тратит большие ресурсы, для дестабилизации ситуации в Украине, утверждает министр временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш.
Об этом он заявил в эфире "5 канала", сообщает Лига.net
"Россия тратит серьезные средства на военный компонент, однако еще большие средства идут поддержку невоенных методов ведения войны", – сказал Черныш.
"Например, в РФ создано Федеральное агентство Россотрудничество, которое имеет свою сеть во всем мире, и при этом серьезно финансируется – и зачастую не из государственного бюджета России", – добавил глава МинТОТ.
По его словам, есть целый ряд приближенных к власти РФ олигархических структур, которые получают соответствующие "задачи", направленные на дестабилизацию и раскол общества.
"Такие олигархи – "сателлиты" государства – по сути, выполняют задачи, поставленные властями РФ: они создают частные военные компании, фабрики троллей и все остальное, что можно использовать для достижения определенных интересов", – уточнил Черныш.
Он уверен, что все действия Российской Федерации спланированы, прогнозируемы и реализуются для того, чтобы ослабить Украину.
"Когда страна ослаблена из-за влияния различных факторов, можно небольшим количеством военной силы ее захватить. В теории это называется "ситуация хрупкости", и если ее создать – любое государство становится легкой добычей", – заявил Черныш.
"Это такая тонкая игра, где РФ объединяет военную и невоенную силу для того, чтобы повлиять на наше государство и заставить отказаться от цивилизационного выбора", – добавил он.
Черныш убежден, что для России НАТО – большая угроза, и РФ стремится разрушить действующие политические союзы.
26 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что конфронтация в отношениях России и Запада не носит фатального характера, однако из-за нагнетания напряженности у границ РФ "точка невозврата" может быть пройдена.
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