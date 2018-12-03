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Украинцам прогнозируют чуть более теплый, чем раньше, декабрь

Понедельник, 3 декабря 2018, 09:32

В декабре средняя месячная температура предполагается от 3° мороза до 1° тепла, в аннексированном Крыму до 4° тепла.

Это на 1-1,5° выше средних многолетних значений, сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз на месяц основывается на данных Украинского гидрометцентра, Украинского гидрометеорологического института и мировых центров погоды.

По их данным, месячное количество осадков в декабре ожидается 34-72 мм, на Закарпатье 82-108 мм, в горах Крыма до 140 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Обычно средняя месячная температура воздуха в декабре составляет 0-4° мороза, в южной части местами 1-3° тепла, уточняет Гидрометцентр

Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 21-37° мороза, в южных областях 17-28° мороза; абсолютный максимум температуры воздуха – 10-18° тепла, в южной части и на Прикарпатье – местами 19-20°, в Крыму бывало и до 25°.

Средняя месячная количество осадков обычно составляет 33-67 мм, на Закарпатье, местами в Карпатах и ​​горах Крыма 68-174 мм.

"Украинская правда" в Threads

Темы: погода
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