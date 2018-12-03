Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Во вторник под ногами будет "снежная каша" – синоптик

Понедельник, 3 декабря 2018, 09:57

Во вторник атмосферный фронт сделает погоду в западных областях мокрой – пройдут дожди, по всей Украине прогнозируют оттепель.

Об этом 3 декабря сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В частности, 4 декабря температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах 0+5 градусов, на Западе до +7, а на юге до +8, в Крыму +7+11 градусов. Холоднее будет на востоке Украины, -2-5 градусов.

"На севере завтра местами возможен дождь и вечером мокрый снег. Еще в Одесской области может немного покапать. А так в основном - без существенных осадков", - написала синоптик.

По словам Диденко, на дорогах в условиях оттепели будут стоять лужи и снежная каша, поэтому стоит спасаться резиновыми сапогами.

Погода на вторник
Погода на вторник

Также прогнозируют туманы.

В Киеве вторник будет теплым, сырым и пасмурным.

В столице, по словам Диденко, будет влажно, вероятные незначительные осадки, днем ​​до +2, +3 градусов.

 

Также синоптик сообщила, что в середине недели немного похолодает, подсохнет, а на выходные, 8-9 декабря - снова придет оттепель.

Украинская правда
Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

Все новости...
погода
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
В Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков
Последние новости
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
15:07
Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
14:41
"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса
14:40
Dragon Capital опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму
14:40
Большинство пациентов – мертвые. История о мошенничестве врача Паоло Маккиарини и его опасных операциях
14:35
ЕС отправляет Украине еще 500 электрогенераторов
Все новости...
Реклама: