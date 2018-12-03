Во вторник под ногами будет "снежная каша" – синоптик
Во вторник атмосферный фронт сделает погоду в западных областях мокрой – пройдут дожди, по всей Украине прогнозируют оттепель.
Об этом 3 декабря сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
В частности, 4 декабря температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах 0+5 градусов, на Западе до +7, а на юге до +8, в Крыму +7+11 градусов. Холоднее будет на востоке Украины, -2-5 градусов.
"На севере завтра местами возможен дождь и вечером мокрый снег. Еще в Одесской области может немного покапать. А так в основном - без существенных осадков", - написала синоптик.
По словам Диденко, на дорогах в условиях оттепели будут стоять лужи и снежная каша, поэтому стоит спасаться резиновыми сапогами.
Также прогнозируют туманы.
В Киеве вторник будет теплым, сырым и пасмурным.
В столице, по словам Диденко, будет влажно, вероятные незначительные осадки, днем до +2, +3 градусов.
Также синоптик сообщила, что в середине недели немного похолодает, подсохнет, а на выходные, 8-9 декабря - снова придет оттепель.