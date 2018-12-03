В Украину стали ехать вдвое меньше россиян – пограничники

После введения ограничения на въезд россиян в Украину, поток граждан РФ на границе уменьшился вдвое.

Об этом 3 декабря сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире 112 Украина.

По его словам, ранее в среднем за сутки в Украину въезжали 2,5-3 тысячи россиян, а сейчас среднесуточный пассажиропоток - около 1,3-1,5 тысяч граждан РФ.

В частности, за минувшие сутки в Украину не пустили 57 граждан РФ - они не смогли объяснить цель своей поездки, а в некоторых не было необходимых документов.

Однако, по словам Демченко, в Россию за последние 5 дней не пустили около 150 украинцев.

"Нашим соотечественникам на российской границе отказывают безосновательно, не объясняя причины отказа, и конечно, никаких документов им также не выдается", - сказал Демченко.

Демченко также призвал украинцев уменьшить количество поездок в Россию.

30 ноября глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал сообщил, что Украина на время военного положения не будет пропускать на свою территорию россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет с незначительным исключением.

В ГПСУ уточнили, что в каждом отдельном случае может приниматься отдельное исключительное решение по результатам общения и проверки документов при прохождении границы.

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Напомним, с 26 ноября по 26 декабря в 10 областях Украины введено военное положение в ответ на захват россиянами украинских военных судов и моряковв Керченском проливе. Военное положение может быть продлено в случае продолжения угрозы для Украины.

В связи с введением военного положения на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе ограничили выезд иностранцев, иностранным журналистам официально запрещено въезжать на территорию оккупированного Россией Крыма.

26 ноября в столичных аэропортах Украины не пропустили более 70 граждан России, которые, в том числе, прилетели из Беларуси.