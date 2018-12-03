ЕС введет санкции против 9 лиц, ответственных за "выборы" в ОРДЛО – СМИ

Послы ЕС в среду должны одобрить введение санкций против 9 лиц, ответственных за организацию "выборов" на Донбассе.

Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС в среду должны одобрить санкции против 9 лиц, ответственных за организацию "выборов" на востоке Украины. Главы МИД стран ЕС утвердят санкции в следующий понедельник", - написал журналист.

EU ambassadors should on wed approve the sanctions against 9 ppl responsible for organising the “elections” in eastern #Ukraine. Eu FMs will confirm it next mon. The sanctioning of 5 ppl responsible for the #Salisbury attack should also be sanctioned before xmas. #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 3, 2018

Он также добавил, что к Рождеству ЕС должен ввести санкции в отношении пяти лиц, ответственных за отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Напомним, ЕС считает "выборы", которые состоялись 11 ноября, незаконными и нелегитимными, и не признает их.

Европейская правда