ЕС введет санкции против 9 лиц, ответственных за "выборы" в ОРДЛО – СМИ

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Понедельник, 3 декабря 2018, 11:54

Послы ЕС в среду должны одобрить введение санкций против 9 лиц, ответственных за организацию "выборов" на Донбассе.

Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС в среду должны одобрить санкции против 9 лиц, ответственных за организацию "выборов" на востоке Украины. Главы МИД стран ЕС утвердят санкции в следующий понедельник", - написал журналист.

Он также добавил, что к Рождеству ЕС должен ввести санкции в отношении пяти лиц, ответственных за отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Напомним, ЕС считает "выборы", которые состоялись 11 ноября, незаконными и нелегитимными, и не признает их.

Европейская правда

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Темы: санкции ОРДЛО виборы ЕС
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