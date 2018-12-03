В лагерях ОРДЛО 9-летним дают автоматы и учат ненавидеть Украину - Лисянский

Более 5 тысяч детей в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) прошли обучение в так называемых "патриотических лагерях, где учат обращаться с оружием и воспитывают ненависть к Украине.

Об этом заявил представитель уполномоченной Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лысянский во время форума, посвященного 70-летию Общей декларации прав человека, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы увидели, как оккупанты привлекают детей к военному конфликту. Они развернули целую сеть лагерей так называемого патриотического воспитания. Знаете, что это за воспитание? Это любовь к "русскому миру" и ненависть к украинцам, к Украине", - сказал он.

По словам представителя омбудсмена, по результатам мониторинга ситуации в ОРДЛО удалось установить, что в таких лагерях детям, начиная с 9 лет, дают в руки автоматы, учат собирать и разбирать их.

"Через эти лагеря прошли обучение более 5 тысяч детей", - сообщил Лысянский.

В субботу 1 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил, что вдоль границы с Украиной, на территории ОРДЛО и в аннексирована Крыму Россия развернула наземное группировки общей численностью более 80 000 военнослужащих.