Лидером антипатий украинцев является Россия – соцопрос

50% украинцев чувствуют "теплое" или "очень теплое" отношение к Польше, тогда как 52% - "холодное" или "очень холодное" отношение к России.

Об этом свидетельствует исследование Социологической группы "Рейтинг", которое проводилось по заказу Международного республиканского института (IRI), пишет "Европейская правда".

Теплее всего опрошенные граждане Украины относятся к Польше (50%), Европейскому Союзу в целом (49%) и Беларуси (47%). Процент опрошенных украинцев, которые относятся к этим странам (и объединению) "холодно" или "очень холодно" относительно небольшой: Польша (5%), ЕС (8%), Беларусь (6%).

Лидером антипатий украинцев является Россия. 20% опрошенных относятся к РФ "очень тепло" или "тепло", тогда как 52% - "холодно" или "очень холодно".

К Румынии "очень теплое" или "теплое" отношение испытывают 21% опрошенных, "холодное" или "очень холодное" - 12%.

К Венгрии "очень теплое" или "теплое" отношение испытывают 23% опрошенных, "холодное" или "очень холодное" - 17%.

Вместе с тем Румыния является лидером среди стран, к которым украинцы относятся нейтрально (62%).

Опрос проводился по всей Украине (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса) с 29 сентября по 14 октября 2018 года. Всего было опрошено 2,400 жителей Украины в возрасте 18 лет и старше, имеющих право голосовать. Выборка является репрезентативной по полу, возрасту, региону и размеру населенного пункта.

Допустимая погрешность не превышает 2.0%. Коэффициент охвата респондентов - 61.8%.