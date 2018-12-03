После псевдовыборов на Донбассе назначили 15 "министров"

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Понедельник, 3 декабря 2018, 15:18

Главарь незаконной вооруженной группировки "ДНР" Денис Пушилин назначил 15 руководителей так называемых "министерств".

Об этом сообщает "Громадське".

В частности, так называемым "министром доходов и сборов" стал Евгений Лавренов, "министром экономического развития" – Алексей Половян, который ранее был "директором" "Института экономических исследований ДНР", "министром агропромышленности" – Артем Крамаренко, "министром финансов" – Яна Чаусова, которая до этого возглавляла "контрольно-ревизионное управление администрации главаря ДНР".

"Министром угольной промышленности и энергетики" назначили Руслана Дубовского, "министром здравоохранения" – Ольгу Долгошапко, которая ранее была "проректором по лечебной работе" Донецкого медицинского университета, "министром промышленности и торговли" – Эдуарда Арматова, "министром связи" – Виктора Яценко, "министром образования" – Евгения Горохова.

Псевдоминистерство культуры возглавил Михаил Желтяков, "министерство труда и социальной политики" – Лариса Толстыкина, "министерство строительства и ЖКХ" – Сергей Наумец, "минтранспорта" – Дмитрий Подлипанов, "мининформации" – Игорь Антипов и "минспорта" – Александр Громаков.

Отмечается, что все приказы о назначении руководителей "министерств" Пушилин подписал 3 декабря, и с этого же дня они вступили в силу в так называемой "ДНР".

Руководителем псевдоправительства террористов с 1 декабря стал Александр Ананченко. 

Напомним, 11 ноября на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей состоялись псевдовыборы главарей, где победили действующие так называемые "руководители" Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Украина осуждает фейковые "выборы" на оккупированном Донбассе.

Читайте также: Бутафория по-русски. Зачем Кремлю "выборы" на Донбассе, и чем они закончились 

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Темы: Донбасс ОРДЛО виборы
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