Командно-штабные тренировки по теробороне проведут на Харьковщине
Из Харьковской области до конца недели планируется направить в воинские части Вооруженных сил Украины около 400 военнообязанных оперативного резерва первой очереди.
Об этом на брифинге в понедельник в Харькове сообщил областной военком Юрий Калгушкин, передает "Интерфакс-Украина".
"Начались отправки военнообязанных оперативного резерва первой очереди в воинские части. На этой неделе планируется направить в воинские части около 400 военнообязанных оперативного резерва первой очереди и на протяжении двух недель – до 22 декабря будут проведены однодневные проверочные сборы с личным составом бригады территориальной обороны", - сказал Калгушкин.
Он сообщил также, что с 3 декабря в области начали работать штабы территориальной обороны и штаб территориальной обороны Харьковской области.
"Планируется 4 и 5 декабря провести командно-штабные тренировки по территориальной обороне", – сказал Калгушкин.
Напомним, с 26 ноября по 26 декабря в 10 областях Украины введено военное положение в ответ на захват россиянами украинских военных судов и моряков в Керченском проливе.
Читайте также:
30 дней войны. Для чего в Украине ввели военное положение
Пленные моряки: где они сейчас, что их ждет и как Украина будет их освобождать
9 изменений, которые уже произошли после введения военного положения
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"