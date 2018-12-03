Командно-штабные тренировки по теробороне проведут на Харьковщине

289 просмотров
Понедельник, 3 декабря 2018, 15:56

Из Харьковской области до конца недели планируется направить в воинские части Вооруженных сил Украины около 400 военнообязанных оперативного резерва первой очереди.

Об этом на брифинге в понедельник в Харькове сообщил областной военком Юрий Калгушкин, передает "Интерфакс-Украина".

"Начались отправки военнообязанных оперативного резерва первой очереди в воинские части. На этой неделе планируется направить в воинские части около 400 военнообязанных оперативного резерва первой очереди и на протяжении двух недель – до 22 декабря будут проведены однодневные проверочные сборы с личным составом бригады территориальной обороны", - сказал Калгушкин.

Он сообщил также, что с 3 декабря в области начали работать штабы территориальной обороны и штаб территориальной обороны Харьковской области.

"Планируется 4 и 5 декабря провести командно-штабные тренировки по территориальной обороне", – сказал Калгушкин.

Напомним, с 26 ноября по 26 декабря в 10 областях Украины введено военное положение в ответ на захват россиянами украинских военных судов и моряков в Керченском проливе.

Читайте также:

 30 дней войны. Для чего в Украине ввели военное положение

Пленные моряки: где они сейчас, что их ждет и как Украина будет их освобождать

9 изменений, которые уже произошли после введения военного положения

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Военное положение Харьковская область
powered by lun.ua
По теме
Россияне Гребенщиков и Быков не смогут сыграть концерты в Украине 3 декабря 2018, 15:40
Тимошенко подозревает "искусственность" военного положения и хочет его сокращения 3 декабря 2018, 12:46
В Раде зарегистрировали президентский законопроект о выборах во время военного положения 3 декабря 2018, 12:31
Все новости
Главные новости
Порошенко внес в Раду закон о прекращении дружбы с РФ
В Украине подешевели валютные депозиты
Силовики прищли с обысками в несколько епархий УПЦ МП
Лидером антипатий украинцев является Россия – соцопрос
Все новости
история

Как на самом деле выглядела Нефертити

Фото

Одинокий папа комиксами показывает, как это – растить ребенка

Поиск по сайту
Архив
Весь архів