Командно-штабные тренировки по теробороне проведут на Харьковщине

Из Харьковской области до конца недели планируется направить в воинские части Вооруженных сил Украины около 400 военнообязанных оперативного резерва первой очереди.

Об этом на брифинге в понедельник в Харькове сообщил областной военком Юрий Калгушкин, передает "Интерфакс-Украина".



"Начались отправки военнообязанных оперативного резерва первой очереди в воинские части. На этой неделе планируется направить в воинские части около 400 военнообязанных оперативного резерва первой очереди и на протяжении двух недель – до 22 декабря будут проведены однодневные проверочные сборы с личным составом бригады территориальной обороны", - сказал Калгушкин.



Он сообщил также, что с 3 декабря в области начали работать штабы территориальной обороны и штаб территориальной обороны Харьковской области.

"Планируется 4 и 5 декабря провести командно-штабные тренировки по территориальной обороне", – сказал Калгушкин.

Напомним, с 26 ноября по 26 декабря в 10 областях Украины введено военное положение в ответ на захват россиянами украинских военных судов и моряков в Керченском проливе.

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