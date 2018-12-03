Активисты составили топ кнопкодавов ноября: лидирует БПП

По меньшей мере 77 нардепов кнопкодавили 352 раза во время голосований Верховной Рады в ноябре 2018 года.

Об этом сообщает общественное движение "ЧЕСНО".

По данным активистов, чаще всего на кнопкодавстве ловили представителей фракции "Блок Петра Порошенко" (163 раза), фракции "Народный фронт" (97 раз), группы "Возрождение" (68 раз).

В частности, нардеп от БПП Андрей Шинькович за месяц нарушил правило личного голосования якобы 18 раз, Андрей Река от "НФ" – 17 раз, Александр Бакуменко от БПП – 16 раз.

"В ноябре, в частности, состоялось голосование за бюджет, во время которого нардепы часто кнопкодавили", – говорят в "ЧЕСНО".

Конституция обязывает народных депутатов Украины голосовать лично.

"Однако действующее законодательство не предусматривает никаких санкций для депутатрв за нарушение этой нормы", – напоминают активисты.

В октябре 2018 года минимум 10 нардепов кнопкодавили всего 25 раз.

В феврале 2018 года Конституционный суд признал незаконным языковой закон "Кивалова-Колесниченко" из-за многочисленных нарушений во время голосования, в частности, кнопкодавства.