Киев планирует брать плату за обучение иногородних детей – ЧЕСНО

Для детей из столичных окраин, которые не войдут в ассоциации "Киевская агломерация", вскоре могут ввести плату за обучение в киевских школах и детских садах.

Об этом в Facebook написал секретарь Киевсовета Владимир Прокопов, сообщает общественное движение ЧЕСНО.

В частности, мэр Тернополя "свободовец" Сергей Надал в интервью ЧЕСНО рассказал, что Тернополь выставил счет соседним общинам. Так, за обучение одного ребенка в саду или группе продленного дня там требуют платить в бюджет города 1215 грн в месяц.

Надал заявил, что оплачивать обучение детей из окрестных деревень должны органы местного самоуправления, а за тех детей, обучение которых не покроют муниципальные органы, будут платить родители.

Такую инициативу Тернополя прокомментировал Прокопов (депутат по списку БПП "Солидарность").

"Столичная власть тоже планирует ввести плату за обучение в дошкольных учебных заведениях и школах для иногородних. Но для жителей тех населенных пунктов, которые присоединятся к агломерации "Большой Киев", будут действовать преференции... Для всех жителей населенных пунктов, которые не войдут в агломерацию, обучение будет платным", - написал Прокопов.

Активисты отмечают, что обратились в пресс-службу Прокопива и им пообещали в ближайшее время предоставить комментарии.

Кроме того, в Управлении статистики Киева и Управлении образования Святошинского района рассказали, что не имеют данных о том, сколько именно учащихся из других населенных пунктов учится в столичных школах и посещает детские сады Киева.

В частности работница финотделу Департамента образования Киева прокомментировала общественному движению, что такой статистики не ведут, так как нет необходимости, зато есть общая информация о количестве учеников.

В школах тоже не подсчитывают учеников, которые живут за пределами столицы.