В Мариуполе пенсионер расклеивал плакаты с Януковичем
В Мариуполе на подъездах домов 70-летний пенсионер Анатолий Рыбалка расклеил плакаты с беглым экс-президентом Виктором Януковичем.
Об этом пишет местное издание 0629.
В частности на плакатах Янукович изображен в форме красногвардейца и есть подпись: "Ты заплатил по новым тарифам?"
В СБУ изданию сообщили, что агитатора задержали, провели с ним профилактическую беседу и отпустили.
"Я осуждаю агрессию России против Украины и считаю себя патриотом",- заявил пенсионер сотрудникам СБУ.
Мужчина также сообщил, что плакаты не изготавливал специально, а нашел дома.
По данным СБУ, пенсионер раньше не выезжал на оккупированную территорию и не имел контактов с террористами.
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