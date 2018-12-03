В Мариуполе пенсионер расклеивал плакаты с Януковичем

В Мариуполе на подъездах домов 70-летний пенсионер Анатолий Рыбалка расклеил плакаты с беглым экс-президентом Виктором Януковичем.

Об этом пишет местное издание 0629.

В частности на плакатах Янукович изображен в форме красногвардейца и есть подпись: "Ты заплатил по новым тарифам?"

В СБУ изданию сообщили, что агитатора задержали, провели с ним профилактическую беседу и отпустили.

"Я осуждаю агрессию России против Украины и считаю себя патриотом",- заявил пенсионер сотрудникам СБУ.

Мужчина также сообщил, что плакаты не изготавливал специально, а нашел дома.

По данным СБУ, пенсионер раньше не выезжал на оккупированную территорию и не имел контактов с террористами.