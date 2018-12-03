ООС: оккупанты совершили три обстрела, потерь нет

166 просмотров
Понедельник, 3 декабря 2018, 18:20

В течение понедельника российские оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня, противник применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Враг открывал прицельный огонь из автоматических гранатометов по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное вблизи Донецка. По опорному пункту наших войск вблизи Крымского российские оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм, а на подступах к Троицкому - стреляли из противотанковых гранатометов", - говорится в вечерней сводке.

Потерь среди украинских военных в течение текущих суток нет.

В пресс-центре добавили, что ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ООС боевые действия
powered by lun.ua
По теме
ООС: Боевики били из минометов и пулеметов, без потерь 3 декабря 2018, 07:46
Сутки в районе ООС: 15 обстрелов, двое оккупантов уничтожены 2 декабря 2018, 07:59
ООС: Боевики били из минометов, гранатометов и пулеметов, без потерь 1 декабря 2018, 07:54
Все новости
Главные новости
На въездах в Винницу установили блокпосты
Семенченко назвал имена задержанных в Грузии украинцев
Артисты из РФ переносят концерты в Украине, отменят – деньги вернут
Порошенко внес в Раду закон о прекращении дружбы с РФ
Все новости
исследование

Как связано дыхание через нос с работой мозга

психология

Многозадачность разрушает наш мозг

Поиск по сайту
Архив
Весь архів