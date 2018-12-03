ООС: оккупанты совершили три обстрела, потерь нет

В течение понедельника российские оккупационные войска 3 раза нарушили режим прекращения огня, противник применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Враг открывал прицельный огонь из автоматических гранатометов по позициям Объединенных сил в районе населенного пункта Водяное вблизи Донецка. По опорному пункту наших войск вблизи Крымского российские оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм, а на подступах к Троицкому - стреляли из противотанковых гранатометов", - говорится в вечерней сводке.

Потерь среди украинских военных в течение текущих суток нет.

В пресс-центре добавили, что ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.