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Член Меджлиса рассказал, что ФСБ давит на него через родственников в Крыму

Понедельник, 3 декабря 2018, 17:56

В оккупированном Крыму сотрудники ФСБ России пришли в дом, в котором проживает больной 85-летний отец и другие родственники члена Меджлиса крымскотатарского народа Эскендера Бариева, и вызвали на очередной допрос двух его сестер.

Информацию об этом Бариев, который сейчас проживает в Киеве, опубликовал на своей странице в Facebook.

"В оккупированном Крыму к моим близким родственникам (папа – 85 лет, инвалид с 17 летним стажем, перенес три инсульта, моторная афазия и две сестры) снова наведались ФСБешники. Очередной раз пригласили сестер на допрос к следователю ФСБ", - рассказал он.

Бариев уверен, что таким образом ФСБ пытается оказать на него давление за то, что тысячи людей присоединяются к Международному движению за освобождение Крыма и солидарность с крымскотатарским народом.

"Не трогайте моих близких, они не имеют никакого отношения к моей деятельности и моей гражданской позиции. Я не прячусь. Я публичный. Проживаю в городе Киев. Я открыто, в том числе и на международном уровне, заявляю о своей позиции, о нарушении прав человека в Крыму, которые осуществляет оккупационная власть", - отметил член Меджлиса крымскотатарского народа.

8 ноября в оккупированном РФ Крыму в поселке Азовское Джанкойского района в доме семьи крымских татар прошел обыск, российские силовики задержали семейную пару.

Украинская правда

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Темы: ФСБоккупацияМеджлисОбъединенные силы на Донбассе
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