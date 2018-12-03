Работник Лукьяновского СИЗО получил 5 лет условно за сотрудничество с "торнадовцами"

Суд приговорил к 5 годам тюрьмы условно инспектора Лукьяновского СИЗО за помощь бывшим бойцам спецроты милиции "Торнадо" в организации бунта и подготовке побега.

Об этом свидетельствует приговор Шевченковского суда от 16 ноября.

Испытательный срок составляет 1 год.

Указывается, что "торнадовци" планировали побег в сентябре 2018 с помощью альпинистского снаряжения. Позже, как отмечается в приговоре, они изменили план и пытались получить ключи к камерам и дверям в изоляторе.

После того, как "торнадовци" узнали, что их должны этапировать в Луганскую область, они решили устроить бунт.

"Для обеспечения достижения общего преступного умысла ("торнадовци"- ред.)... находясь на территории СИЗО, склонили к пособничеству путем угроз применения насилия в подготовке и совершении организованной группой запланированных преступлений следующих работников указанного СИЗО: инспектора отдела режима и охраны лейтенанта внутренней службы, младшего инспектора отдела режима и охраны сержанта внутренней службы, и младшего инспектора отдела режима и охраны (дневной смены) прапорщика внутренней службы", - говорится в приговоре.

Указанные работники СИЗО должны были передавать "торнадивцам" ключи от камер и проходных дверей, заранее подготовленные оружие и взрывчатку.

Обвиняемый инспектор помог всем "торнадовцам" 9 августа перейти в одну камеру и перенести туда оружие и самодельную взрывчатку.

Как известно, военная прокуратура сообщила о подозрении четырем бывшим бойцам роты "Торнадо" и двум сотрудникам Лукьяновского СИЗО по делу бунта "торнадивцев".

9 августа правоохранители заявили, что экс-бойцы батальона "Торнадо" в Лукьяновском СИЗО требовали у иностранца имущество и готовили беспорядки, а затем устроили вооруженное сопротивление. Якобы у осужденных в камере были самодельные взрывные пакеты, холодное оружие и топливо.

Киевская милиция открыла производство по посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Выяснилось, что двое сотрудников Лукьяновского СИЗО могли помочь осужденным экс-бойцам.

Позже в ГПУ сообщили, что правоохранители провели обыски в камерах "торнадивцев" и нашли флаг со свастикой, дорогой алкоголь, самодельные бить, молотки, ножи, столярные инструменты, отвертки, веревки, деревянные макеты ножей и тому подобное.