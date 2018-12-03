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Новости дня: судьба договора о дружбе с РФ, обыски в УПЦ МП и блок-посты возле Винницы

Понедельник, 3 декабря 2018, 20:09
Новости дня: судьба договора о дружбе с РФ, обыски в УПЦ МП и блок-посты возле Винницы

Порошенко зарегистрировал в Раде законопроект о прекращении действия Договора о дружбе с Россией, украинскому моряку в РФ выдвинули обвинение, а тепловую генерацию в Украине признали наиболее неэффективной и самой дорогой в мире — новости, которые обсуждали 3 декабря.

О Порошенко, его заявлениях и договорах относительно дружбы с Россией

Порошенко зарегистрировал в Совете законопроект о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.

Президент заявил, что у него есть полная информация относительно резкого увеличения количества русских войск вдоль границы с Украиной и в аннексированном Крыму.

Об украинском моряке, задержанном Россией

Украинским военным, которых ФСБ обстреляла и задержала в Керченском проливе, выдвинули обвинение в "незаконном пересечении русской границы".

Об аннексированном Крыме

В сертификате Книги рекордов Гіннеса, который в Севастополе получил белорус, город указан как часть русской территории.

О якобы домогательстве полицейского к студентке

При блоггере Александре Барабошка, которого Печерскийрайсуд арестовал на 2 месяцы по делу о якобы домогательстве должностного лица Нацполиции к студентке КПИ, внесли 3 млн грн залога.

О других важных новостях

"Тепловая генерация в Украине является наиболее неэффективной и наиболее дорогой в мире", — об этом идет речь в отчете финансового аналитического центра Carbon Tracker.

На Житомирщине правоохранители проводили обыски в зданиях, которые принадлежат епархиям УПЦ Московского патриархата.

Пять мобильных блок-постов с полицией и нацгвардией установили на въездах в Винницу.

Матч Лиги Чемпионов между донецким "Шахтером" и французским "Лионом" не состоится в Харькове — его перенесли через военное положение. Однако, неизвестно куда.

Украинская правда

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Темы: РосcияПорошенкоцерковь
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