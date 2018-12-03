"Золотой мяч" впервые за 10 лет получил не Роналду или Месси

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Понедельник, 3 декабря 2018, 23:35

3 декабря в Париже состоялась церемония вручения "Золотого мяча", награда досталась полузащитнику мадридского "Реала" и сборной Хорватии Луке Модричу.

Об этом сообщает "Зеркало недели".

В прошлом сезоне 33-летний хавбек в составе "Реала" в третий раз подряд стал победителем Лиги чемпионов. На ЧМ-2018 сборная Хорватии, капитаном которой был Модрич, дошла до финала турнира, а сам он был признан лучшим игроком мундиаля.

В голосовании France Football хорват опередил нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду и форварда "Атлетико" Антуана Гризманна. В пятерку также вошли лидер ПСЖ Килиан Мбаппе и легендарный нападающий "Барселоны" Лионель Месси.

 

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Темы: футбол
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