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Страны НАТО обсудят нарушение Россией Договора о ликвидации РСМД

Вторник, 4 декабря 2018, 00:20

Главы МИД стран-членов НАТО на встрече в Брюсселе 4-5 декабря обсудят нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает DW.

"Мы все понимаем, что осталось мало времени, и неприемлемо то обстоятельство, что у нас есть соглашение о контроле над вооружениями, которое соблюдает только одна сторона", - заявил Столтенберг.

НАТО призывает Россию к "прозрачному и поддающемуся контролю" соблюдению Договора о ликвидации РСМД. В противном случае Североатлантический альянс будет "действовать решительно и в соответствии с ситуацией", продолжил Столтенберг.

При этом он отметил, что это необязательно означает, что в европейских странах-членах НАТО будут размещены новые ядерные ракеты средней дальности.

НАТО и, в частности США ,обвиняют РФ в том, что она на протяжении нескольких лет тестировала и разрабатывала ракетную систему SSC-8, которая попадает под действие ДРСМД. Москва эти обвинения отвергает.

Напомним,в октябре Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД с Россией из-за его несоблюдения со стороны Москвы. "Пока кто-то нарушает это соглашение, мы не будем единственными, кто выполняет его", - подчеркнул тогда президент США.

Президент России Владимир Путин пообещал, что этот шаг Вашингтона не останется без ответа Москвы.

Темы: ядерное оружиеНАТОРосcияСША
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