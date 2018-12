SpaceX запустила на орбиту сразу 64 спутника, установив 2 рекорда

Компания SpaceX побила собственные рекорды по количеству запусков за год и количеству доставленных на орбиту спутников за один раз.

Об этом сообщается на сайте компании.

Ракета Falcon 9 была запущена 3 декабря с военной базы Ванденберг в Калифорнии. Ракета подняла на низкую орбиту сразу 64 спутника миссии Spaceflight SSO-A, что стало самой крупной миссией на сегодняшний день.

