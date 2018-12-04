Штаб ООС показал ночное видео с передовой

3991 просмотр
Вторник, 4 декабря 2018, 08:06

Введение правового режима военного положения сказалось на обстановке на передовой, оккупанты увеличили количество обстрелов.

Об этом говорится в видеосюжете опубликованном пресс-центром ООС.

"Прежде всего из-за страха, что украинские воины пойдут в наступление, противник, на некоторых направлениях, увеличил количество обстрелов", - сообщили в пресс-центре.

Бойцы ООС сообщают, что боевики регулярно обстреливают их позиции из минометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, сообщают, что в последнее время дважды выходила вражескаая ДРГ.

"Не обращают внимания ни на какое перемирие и нарушают они сильно часто, и стреляют они из запрещенного оружия", - рассказал военнослужащий Владимир, добавив, что с наступлением ночи количество обстрелов растет.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками.

В связи с этим Украина решила ввести военное положение в 10 областях.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ООС боевые действия
powered by lun.ua
По теме
Сутки в районе ООС: 14 обстрелов, двое раненых 4 декабря 2018, 08:15
ООС: оккупанты совершили три обстрела, потерь нет 3 декабря 2018, 18:20
ООС: Боевики били из минометов и пулеметов, без потерь 3 декабря 2018, 07:46
Все новости
Главные новости
Госдеп: У США есть несколько идей касательно агрессии РФ и освобождения пленных моряков
Адвокат: Украинские военные в "Лефортово" возможно подвергаются давлению
Луценко говорит, что заказчики и организаторы убийства Гандзюк уже установлены
Артисты из РФ переносят концерты в Украине
Все новости
мир

Как будет встречать Рождество королевская семья

мандри

Профилактика джетлегу, еда в самолете и еще 5 лафхаков, которые помогут легче путешествовать

Поиск по сайту
Архив
Весь архів