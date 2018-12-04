Штаб ООС показал ночное видео с передовой

Введение правового режима военного положения сказалось на обстановке на передовой, оккупанты увеличили количество обстрелов.

Об этом говорится в видеосюжете опубликованном пресс-центром ООС.

"Прежде всего из-за страха, что украинские воины пойдут в наступление, противник, на некоторых направлениях, увеличил количество обстрелов", - сообщили в пресс-центре.

Бойцы ООС сообщают, что боевики регулярно обстреливают их позиции из минометов и крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, сообщают, что в последнее время дважды выходила вражескаая ДРГ.

"Не обращают внимания ни на какое перемирие и нарушают они сильно часто, и стреляют они из запрещенного оружия", - рассказал военнослужащий Владимир, добавив, что с наступлением ночи количество обстрелов растет.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками.

В связи с этим Украина решила ввести военное положение в 10 областях.