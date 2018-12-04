Сутки в районе ООС: 14 обстрелов, двое раненых

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Вторник, 4 декабря 2018, 08:15

За прошедшие сутки в районе проведения ООС оккупанты 14 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в частности, зафиксировано и 4 случая применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Так, за прошедшие сутки, враг осуществлял обстрелы в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Степное, Авдеевка, Водяное, Славное, Чермалык, Водяное, что на Приазовье, и Гнутово. Здесь российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По опорным пунктам Объединенных сил у Крымского оккупанты дважды применили минометы калибра 82 мм, а оборонительные укрепления вблизи Песков противник обстрелял еще и из минометов 120-го калибра.

В ходе боевых действий, ранения получили двое военнослужащих Объединенных сил.

В штабе ООС отметили, что подразделения, которые обороняются, принимали адекватные меры для подавления вражеской огневой активности. По данным разведки, 3 декабря трое российских оккупантов были уничтожены, а еще трое ранены.

С начала этих суток, противник огня в направлении украинских позиции не открывал.

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Темы: ООС боевые действия
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