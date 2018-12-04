"Pray for Ukraine": футболист Габовда сделал жест в поддержку Украины

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Вторник, 4 декабря 2018, 08:51

Украинский футболист Юрий Габовда, который играет за венгерский клуб "Халадаш", 1 декабря после игры снял футболку, под которой была другая с надписью PRAY FOR UKRAINE.

Как сообщила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп, "таким образом наш соотечественник решил привлечь внимание к агрессии России против Украины".

"Спасибо за такую ​​активную гражданскую позицию!", – написала дипломат в Facebook.

 

"Последние события в Керченском проливе, когда на украинские корабле было совершено открытое вооруженное нападение со стороны России, а наши моряки стали военнопленными, требуют активной реакции и действий от каждого из нас – как внутри страны, так и за ее пределами, как украинских граждан, так и наших партнеров", – отметила Непоп.

"Все вместе мы можем и должны остановить российскую агрессию. Присоединяйтесь к флешмобу посольства Украины в Венгрии", – добавила она:

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Темы: спорт футбол Военное положение Керченский пролив Росcия
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