"Pray for Ukraine": футболист Габовда сделал жест в поддержку Украины
Украинский футболист Юрий Габовда, который играет за венгерский клуб "Халадаш", 1 декабря после игры снял футболку, под которой была другая с надписью PRAY FOR UKRAINE.
Как сообщила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп, "таким образом наш соотечественник решил привлечь внимание к агрессии России против Украины".
"Спасибо за такую активную гражданскую позицию!", – написала дипломат в Facebook.
"Последние события в Керченском проливе, когда на украинские корабле было совершено открытое вооруженное нападение со стороны России, а наши моряки стали военнопленными, требуют активной реакции и действий от каждого из нас – как внутри страны, так и за ее пределами, как украинских граждан, так и наших партнеров", – отметила Непоп.
"Все вместе мы можем и должны остановить российскую агрессию. Присоединяйтесь к флешмобу посольства Украины в Венгрии", – добавила она:
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