Только вместе Европа и Америка могут противостоять России – Могерини

Европа и Америка должны сохранять единство в противостоянии вызовам со стороны России.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини во время выступления в Гарвардской школе наук и международных дел имени Кеннеди в Кембридже, сообщает "Радио Свобода".

"В эти недели мы увидели, что у нас общий интерес в том, чтобы дать ответ на нарушение Россией территориальной целостности Украины – только вместе Европа и Америка могут противостоять вызовам, которые создает Россия и на европейской земле, и где бы то ни было", - заявила она.

Могерини напомнила, что со времен незаконной аннексии Крыма Европа и США вместе постоянно заявляют, что "границы не могут и не должны изменяться военной силой и когда этот основополагающий принцип нарушается, мы чувствуем себя менее в безопасности".

"А нынешние события в Азовском море (нападение России на украинские корабли в Керченском проливе – ред.) в определенной мере – я не сказала бы, что являются неизбежным следствием, потому что таких вещей всегда следует избегать, – но прямым следствием очевидного нарушения основных правил мирного сосуществования на европейской территории", - сказала она.

Могерини подчеркнула, что "Европа и Америка были вместе, указывая на эти нарушения и давая на них ответ".

Напомним, 25 ноября в Черном море пограничные катера ФСБ РФ брали на таран и открывали огонь на поражение по корабельной группе ВМС Украины.

В результате, россияне захватили 2 украинских катера, 1 буксир и 24 украинца.

Украина признала их военнопленными и требует немедленно отпустить.

Позже оккупанты в Крыму арестовали всех моряков и сотрудников СБУ, которые были на борту.

27 ноября журналист опубликовал имена всех украинских военнопленных моряков.

Им предъявили обвинение в нарушении границы.

26 ноября из-за вооруженного нападения российских пограничников на украинских военных в Керченском проливе Верховная Рада утвердила указ президента Петра Порошенко о введении в 10 областях Украины военного положения.

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