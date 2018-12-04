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Фирма из окружения экс-регионала построит мост в центре Киева за четверть миллиарда – СМИ

Вторник, 4 декабря 2018, 09:20

КП "Инженерный центр" КГГА намерено заключить соглашение с ООО "Спецавто-Строй" о строительстве моста от Владимирской горки до Арки дружбы народов за 255,57 миллиона гривен.

Такая информация размещена в системе "Прозорро", сообщают "Наші гроші".

Мостовой пешеходно-велосипедный переход между парками "Крещатый" и "Владимирская горка" планируют построить к концу 2019 года.

На нем установят две подзорные трубы каждая по 100 тысяч гривен.

Отмечается, что наибольшая сумма в 86,87 миллиона гривен пойдет на индивидуальные металлоконструкции по 51 тысячи гривен/т и металлоконструкции пролетного строения по 82 тысячи гривен/т.

На перильное ограждение из нержавеющей стали со стеклом потратят 17,02 миллиона гривен (по 37 тысяч гривен/м), на декоративно-защитный карниз с нержавеющего стального листа толщиной 4 мм – 6,45 миллиона гривен (по 14 тысяч гривен/кв.м) на видовые окна из стекла в раме из нержавеющей стали – 4,43 миллиона гривен (по 60 тысяч гривен/кв. м).

Сообщается, что цена сделки будет на 2% ниже ожидаемой стоимости закупки в 260,47 миллиона гривен.

Отмечается, что столичный "Спецавто-Строй" впервые сам выиграл тендер. Однако в этом году на строительстве моста в Ивано-Франковске он был субподрядчиком ООО "Мостостроительный отряд №112", связанного с окружением экс-нардепа от Партии регионов Владимира Продивуса.

Сейчас основателем победителя является киевлянин Роман Брыжак, а директором – Сергей Дубенко, однако ранее этой фирмой владела прописанная вместе с Брижаком Галина Юзефович.

Компания с уставным капиталом 7 тысяч гривен арендует большинство техники у своего владельца.

Брыжак также владеет ООО "Техно Стиль Групп" единолично и ООО "Транс БР" и ООО "Межрегиональная строительная компания "Альянс" вместе с киянкой Светланой Крук.

Единственным допущенным конкурентом было ООО "Джет Альянс".

Четыре другие фирмы не допустили к аукциону из-за несоответствия тендерной документации.

Напомним, в октябре мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что планирует открыть пешеходно-велосипедный мост от Владимирской горки до Арки дружбы народов до конца весны 2019 года. 

Темы: Киевстроительство
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