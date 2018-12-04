В ЕС хотят позволить Лондону добровольно отказаться от Brexit

Великобритания может отменить Brexit в одностороннем порядке, отозвав применения статьи 50 Договора о ЕС.

Об этом говорится в заключении генерального адвоката Суда ЕС, сообщает "Европейская правда".

"Генеральный адвокат Кампос Санчес-Бордона предлагает Суду ЕС объявить, что статья 50 Договора о ЕС позволяет одностороннюю отмену уведомления о намерении выйти из ЕС. Эта возможность продолжает существовать до тех пор, пока формально не будет заключено соглашение о выходе", - говорится в пресс-релизе суда.

Суд ЕС рассматривает вопрос, может ли Лондон решить на поздней стадии Brexit не настаивать на нем после обращения группы шотландских депутатов.