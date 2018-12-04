Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ЕС хотят позволить Лондону добровольно отказаться от Brexit

Вторник, 4 декабря 2018, 10:08

Великобритания может отменить Brexit в одностороннем порядке, отозвав применения статьи 50 Договора о ЕС.

Об этом говорится в заключении  генерального адвоката Суда ЕС, сообщает "Европейская правда".

"Генеральный адвокат Кампос Санчес-Бордона предлагает Суду ЕС объявить, что статья 50 Договора о ЕС позволяет одностороннюю отмену уведомления о намерении выйти из ЕС. Эта возможность продолжает существовать до тех пор, пока формально не будет заключено соглашение о выходе", - говорится в пресс-релизе суда.

Суд ЕС рассматривает вопрос, может ли Лондон решить на поздней стадии Brexit не настаивать на нем после обращения группы шотландских депутатов.

Темы: ЕСВеликобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

Все новости...
ЕС
Молдавский беглый олигарх Шор хочет, чтобы ЕС снял с него санкции
Ядерная программа Ирана имеет военную направленность - разведслужбы стран ЕС
Фонд Сороса объяснил, что "реорганизует" деятельность в ЕС, финансирование в Украине увеличат
Последние новости
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
15:07
Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
14:41
"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса
14:40
Dragon Capital опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму
14:40
Большинство пациентов – мертвые. История о мошенничестве врача Паоло Маккиарини и его опасных операциях
Все новости...
Реклама: