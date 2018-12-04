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Задержанные в Грузии украинцы на обвинительных актах написали "Слава Украине"

Вторник, 4 декабря 2018, 10:27

Украинцы, задержанные в Грузии по подозрению в хранении оружия, не признают свою вину и на обвинительных листах написали "Слава Украине".

Об этом сообщает "Грузия онлайн" со ссылкой на одного из адвокатов Георгия Ростомашвили.

"В знак протеста подзащитные не подписали обвинительные листы и написали на них "Слава Украине"", – заявил адвокат.

По его словам, обвиняемые прибыли в Грузию в статусе туристов и не подозревают, "кому выгодно их задержание".

Ростомашвили также добавил, что судебное заседание относительно избрания меры пресечения состоится во вторник.

Как известно, 2 декабря МВД Грузии сообщило, что в Тбилиси были задержаны 6 граждан Украины и один гражданин Грузии.

Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков заявил, что среди задержанных 2 декабря в г. Тбилиси украинцев был Семен Семенченко.

Позже Семенченко заявил, что информация о его задержания в Грузии – фейк.

Сообщалось, что во время обысков в гостиничных номерах обнаружили пистолеты "Беретта" и "Макаров", автоматическую ручную огнестрельное оружие и различные боеприпасы.

Возбуждено уголовное дело по ст. 236 Уголовного кодекса Грузии ("Незаконная покупка и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ").

В МВД сообщили, что граждане Украины прибыли в Грузию 27 ноября.

2 декабря в столице Грузии Тбилиси на проспекте Руставели прошла массовая акция протеста, организованная объединенной оппозицией, с требованием проведения досрочных парламентских выборов.

 

Темы: Грузиямитинги
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