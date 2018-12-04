Женщина получила больше 5 лет тюрьмы за подкуп избирателей

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Вторник, 4 декабря 2018, 11:44

В Одесской области жительницу Килийского района приговорили к лишению свободы за неоднократный подкуп избирателей.

Об этом сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Килийский районный суд приговорил женщину к 5 годам и 6 месяцам заключения, а также лишению права заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом.

Отмечается, что в апреле 2018 года, перед выборами главы и депутатского корпуса образованной Килийского городского объединенной территориальной общины обвиняемая занималась подкупом избирателей в пользу одной из политических партий в городе Килия и в селе Шевченково этого района.

"Предприимчивая" гражданка подыскивала жителей района, которые находятся в трудном материальном положении, и которым необходима денежная помощь.

Схема предусматривала заблуждение избирателей и заключение безвозмездных сделок с кандидатом для проведения агитации, а впоследствии голосования за определенных лиц.

Стоимость голоса избирателя оценили в 600 грн, которые выдавали частями. Так, 200 грн граждане получали перед голосованием, а остальные деньги - после.

Украинская правда

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Темы: виборы прокуратура
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