Женщина получила больше 5 лет тюрьмы за подкуп избирателей

В Одесской области жительницу Килийского района приговорили к лишению свободы за неоднократный подкуп избирателей.

Об этом сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Килийский районный суд приговорил женщину к 5 годам и 6 месяцам заключения, а также лишению права заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом.

Отмечается, что в апреле 2018 года, перед выборами главы и депутатского корпуса образованной Килийского городского объединенной территориальной общины обвиняемая занималась подкупом избирателей в пользу одной из политических партий в городе Килия и в селе Шевченково этого района.

"Предприимчивая" гражданка подыскивала жителей района, которые находятся в трудном материальном положении, и которым необходима денежная помощь.

Схема предусматривала заблуждение избирателей и заключение безвозмездных сделок с кандидатом для проведения агитации, а впоследствии голосования за определенных лиц.

Стоимость голоса избирателя оценили в 600 грн, которые выдавали частями. Так, 200 грн граждане получали перед голосованием, а остальные деньги - после.