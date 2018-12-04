НАТО усиливает оборону в ответ на агрессию РФ в Украине – генсек

Страны НАТО укрепляют коллективную безопасность в качестве прямого ответа на агрессивные действия России против Украины в Крыму и на Донбассе.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом двухдневной встречи глав МИД стран альянса в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

"Из-за агрессивных действий России против Украины, незаконной аннексии Крыма, дестабилизации на востоке Украины НАТО провело наибольшее усиление нашей коллективной обороны со времен холодной войны с созданием сил быстрого реагирования, мультинациональных батальонов на восточных границах. Поэтому союзники НАТО укрепляют коллективную безопасность в качестве прямого ответа на то, что Россия сделала против Украины", - сказал Столтенберг.

Он в очередной раз выразил обеспокоенность новой ракетной системы России, которая ставит под угрозу Договор о ликвидацию ракет средней и меньшей дальности.