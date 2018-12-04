В России рассказали, когда предоставят ЕСПЧ информацию об украинских моряках

В Министерстве юстиции России заявили, что дадут Европейскому суду по правам человека информацию об задержанных украинских моряках в "разумные сроки".

Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского ведомства.

Отмечается, что Минюст России выразил ЕСПЧ озабоченность тем, что "Суд принял к производству ходатайство, подкрепленное в основном ссылками на публикации средств массовой информации и не содержащее официальных документов".

В ведомстве уверяют ,что официальные документы о состоянии здоровья украинских моряков и оказываемой им медицинской помощи могли быть получены украинской стороной от РФ "по дипломатическим каналам и в результате стандартного в таких случаях межгосударственного взаимодействия".

"ЕСПЧ проинформирован о том, что ответ на запрос будет дан в разумные сроки, необходимые для подготовки информационного документа", - говорится в сообщении.

Ранее ЕСПЧ, после обращения Украины, обязал РФ предоставить всю информацию о пленных и основания для их содержания под стражей до 3 декабря.

Однако Россия не предоставила в установленные сроки всю информацию о пленных и основания для их удержания.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские пограничники обстреляли украинские военные суда и захватили два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", вместе с 24 моряками, 3 из которых получили ранения.

Задержанных украинских моряков доставили в оккупированный Россией Крым и уже арестовали по подозрению в "нарушении российских границ".

30 ноября вечером министр иностранных дел Павел Климкин подтвердил перемещение украинских военных моряков из Симферополя в СИЗО "Лефортово" и лазарет СИЗО "Матросская тишина", которые находятся в Москве.

В связи с этим Украина решила ввести военное положение в 10 областях.

МинТОТ опубликовал карту, которая свидетельствует, что наши корабли были захвачены в нейтральных водах.