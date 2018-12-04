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Украинцев незаконно переправляли в Россию через Крым

Вторник, 4 декабря 2018, 12:18

Пограничники разоблачили незаконную схему переправки граждан Украины в Россию транзитом через временно оккупированную территорию Крыма.

Об этом 4 декабря сообщает Государственная пограничная служба.

В частности, при въезде из оккупированного Крыма в Украину на КПВВ "Чонгар" правоохранители задержали водителя микроавтобуса, который перевез двух граждан Украины в Россию и обратно транзитом через Крым.

 

Отмечается, что правоохранители провели санкционированные обыски в местах проживания водителя микроавтобуса (гражданина Украины – УП) и владельца "компании перевозчика".

В ходе обысков были изъяты документы, средства связи и другие вещи.

Сейчас следственные действия продолжаются.

В ведомстве сообщают, что в действиях правонарушителей усматриваются признаки нарушения ч.2 ст. 332 УК Украины "незаконная переправка лиц через государственную границу Украины" и ч.2 ст.332-1 УК Украины "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее".

Напомним, с 26 ноября по 26 декабря в 10 областях Украины введено военное положение в ответ на захват россиянами украинских военных судов и моряков в Керченском проливе. 

30 ноября стало известно, что Украина на время военного положения не будет пропускать на свою территорию россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет с незначительным исключением.

Пограничники также призвали украинцев уменьшить количество поездок в Россию.

Украинская правда
Темы: Пограничная службаРосcияУкраинаКрымграница
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