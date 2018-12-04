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Суд требует расследовать бездеятельность полиции во время нападения на Шабунина под САП

Вторник, 4 декабря 2018, 12:40

Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил жалобу Центра противодействия коррупции относительно бездеятельности Национальной полиции во время нападения на главу правления ЦПК Виталия Шабунина 17 июля у Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом сообщает ЦПК.

В документе, опубликованном на сайте общественной организации, отмечается, что постановление было принято 21 ноября.

Согласно постановлению, суд обязал следователя Главного управления Нацполиции в Киеве внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовном правонарушении по заявлению ОО "Центр противодействия коррупции", которое было подано еще 10 сентября.

В документе сказано, что решение обжалованию не подлежит.

Сообщается, что ЦПК требовал через суд открытия уголовного производства в отношении служебной халатности правоохранителей. Они не приняли мер, чтобы предотвратить беспорядки и задержать нападавших во время акции 17 июля около Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В организации добавляют, что согласно Уголовному процессуальному кодексу, Нацполиция должна была открыть производство в течение 24 часов после заявления о совершении преступления, однако не сделала этого.

Как сообщалось, 17 июля у здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры собрались протестующие, одни из которых требуют отставки руководителя ведомства Назара Холодницкого, другие требуют его работы.

В результате провокаторы облили зеленкой и забросали тортами голову ЦПК Виталия Шабунина, который был организатором акции за отставку руководителя САП Назара Холодницкого.

После этого Шабунин получил химический ожог глаз.

Украинская правда
Темы: ЦПКсудполиция
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