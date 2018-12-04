Суд требует расследовать бездеятельность полиции во время нападения на Шабунина под САП
Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил жалобу Центра противодействия коррупции относительно бездеятельности Национальной полиции во время нападения на главу правления ЦПК Виталия Шабунина 17 июля у Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Об этом сообщает ЦПК.
В документе, опубликованном на сайте общественной организации, отмечается, что постановление было принято 21 ноября.
Согласно постановлению, суд обязал следователя Главного управления Нацполиции в Киеве внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовном правонарушении по заявлению ОО "Центр противодействия коррупции", которое было подано еще 10 сентября.
В документе сказано, что решение обжалованию не подлежит.
Сообщается, что ЦПК требовал через суд открытия уголовного производства в отношении служебной халатности правоохранителей. Они не приняли мер, чтобы предотвратить беспорядки и задержать нападавших во время акции 17 июля около Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
В организации добавляют, что согласно Уголовному процессуальному кодексу, Нацполиция должна была открыть производство в течение 24 часов после заявления о совершении преступления, однако не сделала этого.
Как сообщалось, 17 июля у здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры собрались протестующие, одни из которых требуют отставки руководителя ведомства Назара Холодницкого, другие требуют его работы.
В результате провокаторы облили зеленкой и забросали тортами голову ЦПК Виталия Шабунина, который был организатором акции за отставку руководителя САП Назара Холодницкого.
После этого Шабунин получил химический ожог глаз.