Вакарчук рассказал о Дон Кихотах в политике и условиях для "настоящих перемен" в Украине

Музыкант Святослав Вакарчук заявил, что вся политическая культура в Украине держится на искаженной морали и уничтожает искренних политиков в стране.

Такое мнение он высказал в авторской колонке в издании "Новое время".

По его словам, Украине нужны настоящие изменения, но они невозможны без существования настоящей морали.

"Сегодня мы живем в обществе, где царит искаженная мораль. Это связано, в частности, с историческими причинами: отсутствием собственной длительной государственности, почти трехсотлетним пребыванием под гнетом царского абсолютизма и семьюдесятью годами советского "наследства"", - написал музыкант.

Он добавил, что признаками "псевдоморали" является то, что вежливых в Украине считают слабыми, честных - глупыми, хитрых - мудрыми, а высокая должность считается добродетелью.

"Я могу продолжать этот ряд... Но главное, что на этой "недоморали" держится вся нынешняя политическая культура. Она безжалостно перемалывает редких искренних Дон Кихотов в политике", - сказал Вакарчук

По его мнению, слабая политическая культура является причиной экономической отсталости Украины, тотальной коррупции, "вопиющей несправедливости" и геополитической слабости.

"Нам нужно вернуть в украинское общество настоящую мораль. Старые правила должны исчезнуть навсегда. На их место должны прийти ценности, по которым живет цивилизованный успешный мир", - заявил он.

Музыкант заверил, что существует два пути решения этой задачи.

Первый - когда общество сознательно совершенствуется: через образование, просвещение, проповедничество, при этом двигателями выступают общественные лидеры, учителя, ученые, активисты, а второй - когда власть своими действиями и поведением показывает пример обществу, выступает катализатором настоящих изменений.

"По моему мнению, только двигаясь двумя путями одновременно, мы получим относительно быстрый, видимый, а главное постоянный результат - получим настоящие изменения", - уверен Вакарчук.

Он добавил, что для первого пути Украине нужны "Учителя и Миссионеры", а для второго - "Воины и Строители", которые, двигаясь вместе, смогут вызвать "Настоящие Изменения".

Ранее лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук уклонился от ответа на прямой вопрос, собирается ли он баллотироваться в президенты.

"Если вы хотите услышать что-то конкретное - немножко потерпите", - сказал он.

В конце сентября Вакарчук оказался среди лидеров вероятных кандидатов в президенты.

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