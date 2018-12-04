Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Вакарчук рассказал о Дон Кихотах в политике и условиях для "настоящих перемен" в Украине

Вторник, 4 декабря 2018, 13:44
Вакарчук рассказал о Дон Кихотах в политике и условиях для настоящих перемен в Украине

Музыкант Святослав Вакарчук заявил, что вся политическая культура в Украине держится на искаженной морали и уничтожает искренних политиков в стране.

Такое мнение он высказал в авторской колонке в издании "Новое время".

По его словам, Украине нужны настоящие изменения, но они невозможны без существования настоящей морали.

"Сегодня мы живем в обществе, где царит искаженная мораль. Это связано, в частности, с историческими причинами: отсутствием собственной длительной государственности, почти трехсотлетним пребыванием под гнетом царского абсолютизма и семьюдесятью годами советского "наследства"", - написал музыкант.

Он добавил, что признаками "псевдоморали" является то, что вежливых в Украине считают слабыми, честных - глупыми, хитрых - мудрыми, а высокая должность считается добродетелью.

"Я могу продолжать этот ряд... Но главное, что на этой "недоморали" держится вся нынешняя политическая культура. Она безжалостно перемалывает редких искренних Дон Кихотов в политике", - сказал Вакарчук

По его мнению, слабая политическая культура является причиной экономической отсталости Украины, тотальной коррупции, "вопиющей несправедливости" и геополитической слабости.

"Нам нужно вернуть в украинское общество настоящую мораль. Старые правила должны исчезнуть навсегда. На их место должны прийти ценности, по которым живет цивилизованный успешный мир", - заявил он.

Музыкант заверил, что существует два пути решения этой задачи.

Первый - когда общество сознательно совершенствуется: через образование, просвещение, проповедничество, при этом двигателями выступают общественные лидеры, учителя, ученые, активисты, а второй - когда власть своими действиями и поведением показывает пример обществу, выступает катализатором настоящих изменений.

"По моему мнению, только двигаясь двумя путями одновременно, мы получим относительно быстрый, видимый, а главное постоянный результат - получим настоящие изменения", - уверен Вакарчук.

Он добавил, что для первого пути Украине нужны "Учителя и Миссионеры", а для второго - "Воины и Строители", которые, двигаясь вместе, смогут вызвать "Настоящие Изменения".

Ранее лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук уклонился от ответа на прямой вопрос, собирается ли он баллотироваться в президенты.

"Если вы хотите услышать что-то конкретное - немножко потерпите", - сказал он.

В конце сентября Вакарчук оказался среди лидеров вероятных кандидатов в президенты.

Читайте также:

Новые лидеры: Стоит ли надеяться на Вакарчука?

Святослав Вакарчук: Президент изменится, если общество начнет иначе действовать

Кому здесь тюрьма, кому – Дольче Вита. Статья Святослава Вакарчука

Украинская правда
Темы: Вакарчукполитическая системаУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

Все новости...
Вакарчук
"Океан Эльзы" посвятил песню защитникам Мариуполя
«Не быть воином сейчас невозможно»: Вакарчук рассказал Rolling Stone о мужестве украинцев
Святослав Вакарчук: Я перестал записывать обращение к россиянам, это уже не имеет смысла
Последние новости
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
15:07
Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
14:41
"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса
14:40
Dragon Capital опроверг информацию СМИ о якобы ведении бизнеса в Крыму
14:40
Большинство пациентов – мертвые. История о мошенничестве врача Паоло Маккиарини и его опасных операциях
Все новости...
Реклама: