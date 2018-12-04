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Заместитель Луценко записал недвижимость на отца – СМИ

Вторник, 4 декабря 2018, 14:04

Заместитель Генпрокурора Юрия Луценко по международным связям Евгений Енин в 2017 году зарегистрировал квартиру в Киеве и частный дом в пригороде на 66-летнего отца Владимира.

Об этом говорится в расследовании "Наших грошей з Денисом Бігусом".

Журналисты утверждают, что несколько месяцев назад Енин переехал в центр Киева и сейчас живет в квартире площадью 184 м2, записанной на отца.

 

Также возле дома постоянно стоит автомобиль жены Евгения Енина, однако расходов на новую недвижимость замгенпрокурора не декларировал.

Кроме того старший Енин достраивает дом на 300 квадратов в пригороде Киева.

 

"На вопрос, почему его новое жилье записано на отца и мог ли Енин-старший сам оплатить покупку квартиры на 184 м2 и построить дом, Евгений Енин ответил: "Обращайтесь к нему лично. Я не уполномочен...", - сообщили в программе.

Журналистам также не ответил о происхождении средств на приобретение недвижимости отец заместителя Генпрокурора.

 

В частности, он пообещал предоставить комментарий 30 ноября, но проигнорировал журналистов в оговоренный день.

Напомним, Енин фигурировал в скандале с экстрадицией в Россию ингуша Тимура Тумгоева. Именно Енин осенью 2018 года подписал выдачу Тумгоева России.

После этого в ГПУ открыли уголовное производство по статье "служебная халатность".

Также в 2018 году журналисты "Слідство.інфо" опубликовали запись тайной встречи Енина и другого заместителя Луценко - Анжелы Стрижевской - с беглым экс-министром Эдуардом Ставицким, подозреваемым в завладении государственным имуществом в особо крупных размерах.

По данным журналистов, встреча состоялась в Израиле в ноябре 2016 года, а Енин и Стрижевская не имели на тот момент никакого процессуального статуса по делу.

Украинская правда
Темы: ГенпрокуратураЛуценко
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