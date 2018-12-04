Спецслужбы РФ рассылали вирусы в украинские суды - СБУ

1905 просмотров
Вторник, 4 декабря 2018, 15:48

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали попытку российских спецслужб провести масштабную кибератаку на системы судебной власти Украины.

Об этом говорится в сообщении СБУ во вторник.

"Специалисты СБУ зафиксировали, что кибератака началась через рассылку по электронной почте зараженных вирусом поддельных бухгалтерских документов. После открытия файлов на компьютеры скрыто загружалось вредоносное программное обеспечение для несанкционированного вмешательства в судебные информационные системы и похищения служебной информации", - заявили в СБУ.

Как сообщает СБУ, обнаружена вирусная программа соединялась с контрольно-командными серверами, которые имеют, в частности, российские IP-адреса.

"По заключению специалистов замысел спецслужб РФ заключался в блокировании устойчивого функционирования судебной информационной системы Украины. Благодаря совместным мероприятиям с Государственной судебной администрацией и Госспецсвязи удалось локализовать негативные акции кибератаки и предупредить ее дальнейшее развитие", - говорится в сообщении.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Росcия пропаганда СБУ
powered by lun.ua
По теме
Порошенко сказал, что может помешать проведению выборов 31 марта 4 декабря 2018, 15:46
В РФ хотят сделать так, чтоб украинцы могли быстрее становиться россиянами 4 декабря 2018, 15:30
Агрессия в Черном море: Госдума просит мир осудить "провокацию Киева" 4 декабря 2018, 15:23
Все новости
Главные новости
Януковичу может понадобиться лечение в Израиле – адвокат
У Коломойского заявили, что Лондонский суд снял арест с его активов
Порошенко сказал, что может помешать проведению выборов 31 марта
В РФ хотят сделать так, чтоб украинцы могли быстрее становиться россиянами
Все новости
исследование

Красное мясо, колбаса, сосиски: польза или вред?

история

Как на самом деле выглядела Нефертити

Поиск по сайту
Архив
Весь архів