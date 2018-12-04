Спецслужбы РФ рассылали вирусы в украинские суды - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали попытку российских спецслужб провести масштабную кибератаку на системы судебной власти Украины.

Об этом говорится в сообщении СБУ во вторник.

"Специалисты СБУ зафиксировали, что кибератака началась через рассылку по электронной почте зараженных вирусом поддельных бухгалтерских документов. После открытия файлов на компьютеры скрыто загружалось вредоносное программное обеспечение для несанкционированного вмешательства в судебные информационные системы и похищения служебной информации", - заявили в СБУ.

Как сообщает СБУ, обнаружена вирусная программа соединялась с контрольно-командными серверами, которые имеют, в частности, российские IP-адреса.

"По заключению специалистов замысел спецслужб РФ заключался в блокировании устойчивого функционирования судебной информационной системы Украины. Благодаря совместным мероприятиям с Государственной судебной администрацией и Госспецсвязи удалось локализовать негативные акции кибератаки и предупредить ее дальнейшее развитие", - говорится в сообщении.